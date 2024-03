Panchina Sassuolo, arriva Ballardini

Nuovo ribaltone sulla panchina del Sassuolo dopo la disfatta col Napoli con Bigica in panchina. Il club neroverde, dopo aver incassato i no di Gattuso e Grosso, sta chiudendo con Davide Ballardini. Domani, riporta Sky, l'allenatore firmerà la rescissione del contratto che lo lega alla Cremonese per poi siglare l'accordo con il club emiliano fino a giugno con un corposo premio salvezza.