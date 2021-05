Panchina Verona, gli aggiornamenti sui candidati

L'Hellas vuole chiudere in fretta per il prossimo allenatore. Salgono le quotazioni di Dionisi

Redazione Hellas1903

Archiviato il capitolo Juric coi saluti del tecnico croato passato al Torino, il Verona ha fretta di chiudere per il prossimo allenatore. Chiaro, in tal senso, il messaggio in calce al comunicato della separazione dal mister odierno: "Nei prossimi giorni Hellas Verona FC annuncerà il nuovo allenatore".

I nomi non sono pochi ma il cerchio inizia a stringersi. Piace Italiano, che però non è facile portare in gialloblù. L'allenatore dello Spezia ha preso tempo, non mancano per lui altre richieste, quella del Sassuolo su tutte, e pare che anche la Lazio ci stia pensando.

In queste ore, invece, salgono le quotazioni di Alessio Dionisi (foto Getty Images). L'Empoli attende un incontro che sancisca la prosecuzione del rapporto, ma anche oggi non c'è stato. Non mancano altre richieste anche per il tecnico toscano, che sta valutando le opportunità.

Igor Tudor rappresenterebbe una scelta di "continuità" rispetto a Juric e non solo per esserne concittadino (difesa a tre e conoscenza di Barak e Lasagna). Non risultano però, al momento, passi avanti tra le parti.

C'è poi Paolo Zanetti, al quale è scattato il rinnovo automatico per due anni col Venezia dopo la promozione. La sua permanenza in laguna non è tuttavia certa: se dovesse lasciare c'è in pole per lui l'Udinese, con Verona e Samp comunque interessate.