Panchina Verona, le ultime. L’Hellas aspetta Italiano e cerca Dionisi

Il club gialloblù in queste ore stringerà per la scelta del nuovo tecnico

Nelle prossime ore Vincenzo Italiano incontrerà la dirigenza dello Spezia per discutere il rinnovo del contratto, per allungare così la permanenza sulla panchina della squadra ligure.

A Italiano sarà offerto un ingaggio superiore al milione di euro e una posizione centrale nella gestione del mercato, ma il tecnico vuole avere al fianco un ds con cui lavorare, mentre lo Spezia non è orientato verso questa scelta.

Il Verona aspetta una risposta da parte dell'allenatore, ex gialloblù da giocatore, un decennio nell'Hellas. Resta sempre lui in testa alle preferenze, ma è forte l'interesse anche per Alessio Dionisi.