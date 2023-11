Panchina Verona, per Bocchetti difficile un ritorno, il motivo

Il tecnico è ancora sotto contratto con l'Hellas, ma si ripresenta un problema

Redazione Hellas1903

Girano i primi nomi di potenziali allenatori in sostituzione di Baroni, qualora il Verona uscisse sconfitto venerdì a Genova.

Uno di questi è quello di Salvatore Bocchetti, ancora sotto contratto con l'Hellas.

Con Bocchetti si ripresenterebbe però il problema dello scorso anno, in quanto il tecnico non ha ancora il patentino Uefa PRO per allenare in A.

Questo perchè non ha potuto iscriversi al corso, lo scorso luglio, a causa della squalifica subita dopo l'espulsione ricevuta per proteste in Milan-Verona dello scorso giugno.

Bocchetti, secondo regolamento, dovrà attendere un anno per iscriversi, quindi luglio 2024 (inizio del corso).

Se dovesse essere richiamato si renderebbe dunque necessaria di nuovo la presenza di un altro allenatore in possesso di patentino, ipotesi non impossibile ma che pare piuttosto improbabile. A.S.

