Panchina Verona, si andrà avanti con Baroni

La panchina di Marco Baroni inizia a scottare e non da stasera. Girano da giorni i nomi di possibili candidati a sostituirlo (Ballardini, Nicola, De Rossi).

Tuttavia, da nostre informazioni, al momento il Verona non cambierà allenatore. Baroni resterà dunque alla guida della squadra, con due settimane di lavoro, durante la sosta, per cercare di invertire la situazione negativa a partire dalla prossima partita al Bentegodi con il Lecce del 27 novembre. (A.S.)