L'allenatore croato vicino a prendere il posto di Di Francesco

Igor Tudor è il favorito per prendere il posto di Eusebio Di Francesco. Non c'è solo lui nella lista dei candidati, l'Hellas sta facendo le sue valutazioni dopo l'esonero del tecnico abruzzese. Ci sono anche Maran e Iachini. Tudor è, comunque, al momento, in pole position e i contatti sono già ben avviati. A riportarlo è Sky Sport.