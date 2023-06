Panchine, lo Spezia vira su Alvini, Baroni costa troppo. La Samp…

Ore frenetiche per i possibili incastri tra allenatori, col Verona diretto interessato

Sembra defilarsi definitivamente la candidatura di Marco Baroni per lo Spezia. Il club ligure sta stringendo per trovare l'accordo con Massimiliano Alvini. Il compenso chiesto dall'ex Lecce, infatti, sarebbe stato ritenuto eccessivo.

Baroni, dunque, resta in lizza per Verona e Sampdoria. Quest'ultima attende ancora la risposta di Fabio Grosso ma è pronta a fiondarsi su Baroni. Il Verona deve sciogliere le riserve su Bocchetti e tiene viva la pista Baroni. Già in serata potrebbero esserci novità.