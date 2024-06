Panchine Serie A, Di Francesco e Vanoli verso Venezia e Torino, ne mancano due

Il mosaico delle panchine per la serie A 2024/25 si va completando. Eusebio Di Francesco e Paolo Vanoli sono prossimi ad essere ufficializzati come nuovi allenatori di Venezia e Torino. Poi sarà la volta del Cagliari, che sta per chiudere con Davide Nicola e dell'Empoli, dove dovrebbe andare Roberto D’Aversa. L'elenco dei tecnici: