Pandur: “Sono felice. E ai rigori potevo fare meglio”

Ivor Pandur, grande protagonista nel Verona che ha superato il Venezia ai rigori nel terzo turno di Coppa Italia, commenta il risultato dell’Hellas e la sua prestazione.

Dice al canale ufficiale della società gialloblù: “Sono molto felice, prima di tutto di far parte di un grande Club, composto da un ottimo staff e da compagni di squadra strepitosi. Sono contento sia del mio debutto che di aver aiutato la squadra a trovare questa vittoria. I rigori parati? Penso che avrei potuto fare ancor meglio, ma sono molto felice”.

Aggiunge Pandur: “Il merito di quelle parate va dato in gran parte al nostro preparatore dei portieri, Massimo Cataldi, che mi ha insegnato moltissimo con il lavoro quotidiano a Peschiera, anche su come pararli. Se gli allenamenti con lui sono duri? Sì, ma sinceramente io amo allenarmi duramente per dare il massimo e migliorarmi, e qui so di essere in ottime mani. Proprio ieri, in previsione della Coppa Italia, ci siamo esercitati sui rigori. L’emozione di passare il turno di Coppa? È stata molto forte per tutto il gruppo, anche perché siamo andati ai supplementari rischiando anche di perderla, ma con grande forza di volontà l’abbiamo riacciuffata negli ultimi minuti. Il finale di partita è stato impegnativo dal punto di vista mentale, ma avevamo tantissima voglia di portarla a casa e alla fine ci siamo riusciti.

Chiude il portiere: “Una dichiarazione in italiano? Grazie a tutti per il vostro supporto, sono molto contento di essere qui. Forza Hellas, sempre“.