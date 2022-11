Parla Marroccu: “La situazione sta diventando critica, chiediamo scusa per oggi. Bocchetti resta”

"Non sta mancando un leader, è la situazione che sta diventando critica. Stiamo faticando a rispondere ma l'Hellas ha fatto del proprio gioco la sua guida e i giocatori sono sempre stati allineati. Francesco Marroccu, dopo l'ottava sconfitta di fila del Verona, parla ai microfoni di Dazn. "Oggi siamo in difficoltà -dice il ds - mi preme scusarci a nome di tutti: non abbiamo fatto una prestazione in linea con le aspettative ma bisogna farci un esame di coscienza e tirare fuori energie.