Verona, parla Paro: “Calo di attenzione, dispiace per stasera. Speriamo per Pessina”

È Matteo Paro, secondo di Juric, a commentare ai microfoni di Dazn la sconfitta col Genoa: “Nel secondo tempo meritavamo di fare gol, ci dispiace per il risultato e per l’infortunio di Pessina, ha preso una botta al ginocchio, speriamo che non sia nulla di grave. Ci dispiace per stasera. Non abbiamo giocato male, la squadra costruiva, abbiamo lasciato troppo spazio e abbiamo pagato caro. Se prendi tre gol qualche calo di attenzione c’è stato. Credo che meritassimo almeno di fare gol”.