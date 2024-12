Parma espugnata 2-3! Coppola, Sarr e Mosquera rilanciano il Verona, e Zanetti respira

Prova d'orgoglio e di coraggio dell'Hellas che si tira fuori dalla palude, decidono due contropiede fulminanti

Andrea Spiazzi Direttore 15 dicembre 2024 (modifica il 15 dicembre 2024 | 17:04)

Il Verona si risveglia e piazza un colpo pesantissimo a Parma dove esce vincitore dopo una gara combattuta, ricca di gol e di errori da ambo le parti ma che l'Hellas ha il merito di far sua con due micidiali contropiede firmati Sarr e Mosquera. Zanetti si rilancia sulla panchina e la squadra si toglie un macigno di dosso dopo l'involuzione che aveva portato l'allenatore a un passo dall'esonero. Torna Duda e si vede, Lazovic è una zanzara che punge, Harroui sbaglia due gol ma è decisivo comunque, Mosquera si fa trovare pronto (quarto gol) e Sarr pure, alla sua seconda marcatura.

Dopo un primo tempo equilibrato con il vantaggio di Coppola e il pareggio di Sohn, l'Hellas torna in campo deciso a rispondere colpo su colpo infilando Suzuki per ben due volte. Non può mancare la sofferenza così un ispirato Sohn piazza il 2-3. Il finale è da batticuore, ma alla fine è premiato il finalmente ritrovato coraggio dei gialloblù che ora scattano a 15 punti, raggiungendo proprio i parmensi a più tre sulla terzultima, il Como, che alle 18 incontra la Roma.

FORMAZIONI

PARMA-VERONA

PARMA: Suzuki, Balogh, Delprato, Leoni, Valeri, Sohm, Alvarez, Man, Hernani, Cancellieri, Bonny

A disposizione: Chichizola, Corvi, Benedyczak, Almqvist, Keita, Hainaut, Camara, Coulibaly, Mihaila, Haj, Trabucchi

Allenatore: Fabio Pecchia

HELLAS VERONA: Montipò, Dawidowicz, Coppola, Ghilardi, Tchatchoua, Duda, Belahyane, Harroui, Lazovic, Suslov, Sarr

A disposizione: Perilli, Magro, Daniliuc, Faraoni, Tengstedt, Bradaric, Livramento, Kastanos, Dani Silva, Magnani, Mosquera, Cisse, Corradi

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Simone Sozza (Sez. AIA di Seregno). Al Tardini presenti più di 1200 tifosi del Verona.

PRIMO TEMPO: COPPOLA-GOL, PAREGGIA SOHN. GARA EQUILIBRATA

Parte bene il Verona che si muove con la difesa a tre composta da Dawidowicz, Coppola e Ghilardi. Sarr entra in area dopo un minuto e Valeri salva in scivolata.

0-1 A SEGNO COPPOLA. Da corner il tocco è corto per Harroui che al 5' pesca in area Coppola, il perfetto colpo di testa non lascia scampo a Suzuki e il Verona passa in vantaggio.

Il Parma è sorpreso e fa i conti subito con un infortunio pesante: Estevez deve uscire per un problema muscolare, entra Haj.

HARROUI SI MANGIA IL RADDOPPIO. L'Hellas attacca a testa bassa, Lazovic entra a sinistra e Harroui davanti alla porta cicca la palla, nel prosieguo Sozza fischia un fuorigioco.

MAN VICINO AL PARI. Il Parma reagisce e dopo una serie di contrasti con Bonny protagonista, Man è libero a sinistra ma calcia addosso a Montipò. I ducali si fanno sotto.

1-1. Dopo un salvataggio di Lazovic con una diagonale, la difesa del Verona è messa a soqquadro da Bonny che al 19' riceve da corner, ne fa fuori due accentrandosi e calciando sul secondo palo, Ghilardi respinge di fatto servendo Sohm che piazza il piattone destro in rete.

L'Hellas ci riprova. Suslov prende fallo ma la punizione di Duda non ha effetto, poi è il Parma che si distende in avanti, la gara è combattuta, i ritmi sono altissimi con entrambe cercano il vantaggio. Il ritmo cala, è buono il lavoro di Duda e Harroui a centrocampo. Sarr spara alto da 20 metri al 35'. Il Parma protesta per un intervento sul limite dell'area di Tchatchoua che ostacola Cancellieri lanciato in area, tutto regolare per Sozza. Hernani viene ammonito al 39' per un fallo tattico. Per un fallo su Cancellieri il giallo è anche per Coppola al 40'. Faraoni la prende con Cancellieri dalla panchina e viene ammonito anche lui. Una grande azione di Suslov lancia il contropiede al 42', ma Harroui arriva stanco al tiro servito da Sarr.

SECONDO TEMPO, SARR FA L'1-2, IL VERONA COLPISCE ANCHE CON MOSQUERA, SOFFERENZA NEL FINALE

Zanetti tiene gli 11 del primo tempo, mentre Pecchia toglie Hernani e Cancellieri per inserire Almqvist e Keita. La squadra di Pecchia parte forte: Almqvist dopo un minuto brucia Coppola con uno scatto, poi poco dentro l'area spara fuori non di molto. Ancora Almqvist entra a destra, poi nell'azione elaborata del Parma la palla giunge a Man il cui tiro è deviato in corner da Dawidowicz.

SARR! 1-2. Il Verona torna in vantaggio al 57'. Grande ripartenza di Harroui liberato da Sarr, il marocchino scappa a destra e serve in mezzo, Sarr brucia i difensori e insacca, l'Hellas c'è.

Il Parma è ancora pericoloso con Almqvist fermato al 61' da Montipò. Al 64' Duda viene ammonito per un'entrata in ritardo.

HARROUI SPRECA ANCORA. L'Hellas potrebbe ammazzare la partita al 65' ma Harroui servito da Lazovic manda fuori davanti a Suzuki. Il centrocampista cade anche male e ha bisogno del cambio, al 67' lo sostituisce Mosquera. Entrano anche Livramento e Daniliuc al posto di Sarr e Lazovic.

Il Parma non ci sta: al 70' Man è servito in area da Bonny ma sbaglia un rigore in movimento mandando fuori.

MOSQUERA! 1-3 Colpisce duro in contropiede il Verona che al 75' fa l'1-3. Gran giocata di Suslov per Tchatchoua che manda in porta per Livramento, l'attaccante calcia addosso a Suzuki, sulla respinta Mosquera non perdona.

Il Parma tenta la reazione, ma è il Verona che si rende pericoloso con Belahyane il cui tiro a giro è parato da Suzuki all'82'. Suslov deve uscire all'85' piuttosto acciaccato, entra Dani Silva.

2-3, SEGNA SOHN. Il Verona non può non complicarsi la vita, così al 90' Sohn mette nell'angolino (Montipò non bene) dal limite.

Il finale, con 5 minuti di recupero, è un assalto del Parma, ma il fortino regge e i gialloblù escono con tre punti vitali dopo quattro sconfitte di fila. Zanetti, sull'orlo dell'esonero, può festeggiare, e i suoi con lui.