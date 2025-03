Parma, Suzuki: “Pronti per Verona”

Dopo la qualificazione ai mondiali 2026 con il Giappone, il portiere del Parma Zion Suzuki ha parlato sui canali ufficiali del club riguardo al prossimo impegno in campionato della sua squadra, lunedì prossimo al Bentegodi.

"Sono molto felice di aver ottenuto questo prestigioso obiettivo con la maglia della mia Nazionale. Abbiamo onorato questi due match nel miglior modo possibile e ora sono concentrato sulla prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona. Abbiamo un grande obiettivo da conquistare come squadra e come Club in questa stagione, vogliamo essere pronti già dalla prossima partita a Verona".