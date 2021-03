Paro: “Due episodi hanno indirizzato la partita”

Il vice di Juric: "Nella sosta lavoreremo per migliorare nel finale di stagione"

"La sconfitta è stata figlia di due episodi nel primo tempo che sono costati altrettanti gol e hanno indirizzato la partita. In quelle due occasioni ci è mancata un po' di cattiveria. Nel primo tempo l'Atalanta ha fatto meglio di noi per contrasti e aggressività sulle seconde palle, mentre nella ripresa siamo cresciuti e ci siamo giocati meglio la partita, anche a livello di spirito e mentalità. Se ha influito la doppia assenza al centro della difesa di Günter e Magnani? Non credo che le assenze abbiano influenzato particolarmente la nostra gara. Lovato contro Zapata ha giocato una buona partita, e non è mai una cosa facile contro un attaccante di quel valore. Se adesso servirà ripartire dallo spirito e dal gioco visti nel secondo tempo? Sì, sicuramente. Durante la sosta avremo il tempo di lavorare e di esaminare i contenuti di questa partita per migliorare in vista di questo finale di stagione".