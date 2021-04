Paro: “Grande partita la nostra, gara di alto livello”

Il vice di Juric: "Ci è mancata solo la qualità nelle giocate finali"

"La squadra - dice Paro - ha fatto una grande partita contro un avversario molto forte. Abbiamo avuto setto-otto occasioni per ripartire e nel primo tempo abbiamo anche palleggiato bene. Abbiamo fatto una gara di alto livello, combattendo e aggredendo. La Lazio crea queste situazioni, come quelle del gol di Milinkovic. Noi cerchiamo sempre di mantenere il gioco che abbiamo, aggredendo. La squadra oggi è cresciuta. Certo, per vincere questo tipo di gare lottate alla pari contro una squadra come la Lazio in questo momento, dobbiamo migliorare nella qualità delle ultime giocate. Quest'anno abbiamo raggiunto un altro obbiettivo strepitoso, la salvezza, ma in ogni gara vogliamo cresce e vincere".