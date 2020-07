Paro: “Siamo diventati competitivi. Juric sta valutando il progetto del prossimo anno”

Matteo Paro commenta il pareggio contro l’Atalanta al Bentegodi ai microfoni di Sky Sport: “Sapevamo di affrontare una squadra forte. I ragazzi hanno dimostrato la loro crescita. Siamo diventati una squadra molto competitiva. Giocare contro l’Atalanta in questo momento è veramente difficile. Per noi Gasperini è un modello, con le dovute differenze. Devo fargli i complimenti, quest’anno sta facendo qualcosa di veramente bello. Il futuro di Juric? Penso stia valutando con la società un progetto per l’anno prossimo. La squadra ha alzato il proprio livello di tanto, quindi penso che stia discutendo sul progetto da iniziare il prossimo anno. Noi adesso abbiamo l’obiettivo di dimostrare il più possibile e confermare quanto fatto fino ad ora. Possiamo migliorare in attacco ed in difesa, ma il nostro percorso è stato un cresciendo continuo. Siamo soddisfatti di affrontare le partite confermando quanto fatto fino ad ora”