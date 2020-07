Paro: “Vogliamo continuare a fare bene”

Matteo Paro commenta il successo del Bentegodi: “Da adesso in avanti penseremo a fare bene e fare più punti possibili. Credo che sia un campionato diverso. Giocando ogni tre gioni è più difficile affrontare le partite. Il Verona ha lavorato tanto anche durante il periodo di pausa e credo che questa squadra voglia continuare a fare bene. Lavoriamo per fare sempre meglio. Prima di ogni partita studiamo le possibili sostituzioni per dosare al meglio le energie dei giocatori, poi a seconda di come va vediamo come agire. I giocatori sono chiamati ad uno sforzo fisico enorme, quindi dobbiamo riuscire a preservare l’energia dei ragazzi per poterli far giocare ogni tre giorni. Questo gurppo ha voglia di lavorare. Volevamo raggiungere questo risultato, anche se sapevamo che questa partita sarebbe stata difficile. Ora, però, dobbiamo continuare a lavorare. Zaccagni? Sta migliorando tanto. È un giocatore che sa stare molto bene sul campo. Oggi ha fatto un bellissimo gol“.