Parolo: “Niente allenamenti, noi calciatori penalizzati”

Marco Parolo, centrocampista della Lazio, ha parlato a Lazio Style.

Queste le sue dichiarazioni sulla mancata ripresa degli allenamenti il 4 maggio: “La categoria dei calciatori è stata penalizzata. Nel nostro campo potremmo allenarci, anche senza contatto ma facendo esercizi di diverso tipo, gli stessi che abbiamo fatto prima dell’emergenza. C’è la massima attenzione da parte nostra nel rispettare le normative del governo, però ci sono le condizioni per riprendere con cautela la nostra professione. Se c’è la sicurezza, i mezzi, perché non permettere almeno l’allenamento individuale nelle nostre strutture? Questo decreto ci penalizza. Forse c’è qualcuno che non vuole tentare di ricominciare il campionato“.