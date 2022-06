Partenze, il Verona pronto all’incasso per Cancellieri

Anche il talento di Matteo Cancellieri potrebbe, con buona probabilità, trovare spazio fuori dalle mura di Verona. L' offerta del Sassuolo è ritenuta allettante dal club scaligero. Vi è di più, rispetto alla sua situazione. Il ragazzo teme di restare nella "terra di mezzo" anche quest'anno. Di non avere, nell'Hellas, un ruolo definito e utile alla causa per poter giocare con maggior continuità rispetto allo scorso anno, quando fu millesimato da Tudor.

Cioffi inizierà col 3-4-2-1 per eventualmente utilizzare in seguito il 3-5-2. Di fatto, dunque, le difficoltà di "inquadrare" tatticamente Cancellieri rimarrebbero. Ecco, quindi, un altro motivo ritenuto importante dal club di Setti per procedere alla cessione dell'attaccante.