Passa il Cagliari, un Verona in chiaroscuro è eliminato in Tim Cup. 2-1 alla Sardegna Arena

Verona eliminato in Tim Cup dal Cagliari. alla Sardegna Arena finisce 2-1 per i sardi che segnano al terzo di recupero con Sottil, il loro uomo migliore. Colley aveva portato l’Hellas sull’1-1 dopo la rete nel primo tempo di Cerri.

L’Hellas, rimaneggiato, gioca male nel primo tempo (regalato) e meglio nella ripresa quando Juric inserisce qualche pezzo pesante in più e quando si vede la squadra aumentare i giri del motore. Di certo la partita non rimarrà nella storia. Le buone notizie sono il ritorno in campo di Faraoni e la bella prova del giovane Pertini, oltre al primo gol in una gara ufficiale di Colley.

FORMAZIONI

CAGLIARI (4-2-3-1): Vicario; Zappa, Walukiewicz, Carboni, Pisacane; Oliva, Rog; Tramoni, Joao Pedro, Sottil; Cerri

A disposizione: Aresti, Cragno, Tripaldelli, Marin, Caligara, Nandez, Gaston Pereiro, Faragò, Pavoletti, Boccia, Ounas, Cusamano

All.: Eusebio Di Francesco

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Cetin (1′ st Di Carmine), Dawidowicz (1′ st Ceccherini), Amione (1′ st Dimarco); Faraoni, Danzi, Veloso, Udogie; Bertini, Colley; Salcedo

A disposizione: Silvestri, Berardi, Baràk, Ilic, Terracciano, Cancellieri, Zaccagni, Ilie, Tameze

All: Ivan Jurić

PRIMO TEMPO, SEGNA IL CAGLIARI

Ritmi da allenamento alla Sardegna Arena nei primi 45 minuti. Il Verona appare spento, al di là della formazione d’emergenza in campo. Si segnala solo una punizione di Veloso allo scadere che Vicario para. In gol il Cagliari al 30′ quando Sottil trova una prateria a destra e brucia Veloso. In mezzo Cetin buca su Cerri che trafigge Pandur. Si distingue maggiormente, tra i gialloblù, il Primavera Bertini.

SECONDO TEMPO, IL VERONA SI SVEGLIA. GOL ANNULLATO A SALCEDO

Juric cambia la difesa. Entrano Ceccherini, Dimarco e Di Carmine, escono Cetin, Dawidowicz e Amione. Dietro si sistemano Faraoni, Ceccherini e Dimarco. Salcedo fa il quarto a destra, Udogie a sinistra. Bertini e Collei si muovono dietro a Di Carmine.

Il Verona si sveglia e al 58′ Udogie in tuffo di testa impegna Vicario, prima che un colpo di testa di Di cCrmine colga il palo esterno alla sinistra del portiere.

Al 63′ Salcedo, finalmente attivo, sale altissimo da corner e fionda in gol il pallone. Prontera valuta il suo appoggio sulle spalle di un difensore falloso, ma il gialloblù salta decisamente prima dell’avversario. Bertini impegna Vicario, Colley prende coraggio. Entra Tameze per uno spento Danzi.

COLLEY! 1 A 1

Tocca a Ebrima Colley siglare l’1-1 che è nell’aria, col Cagliari alle corde. L’azione è molto bella. Al 30′ Dimarco crossa dalla sinistra. Sul secondo palo Salcedo fa sponda per Colley che velocissimo, sotto-porta, infila Vicario. Barak sostituisce Bertini e Juric prova a vincerla.

Sottil cerca un assist per Pavoletti invece che tirare all’86’ e il pericolo viene sventato.

TRAVERSA DI VELOSO

All’87’ Veloso con un gran sinistro da fuori accarezza la parte alta della traversa vicino all’incrocio alla sinistra di Vicario.

Una carambola in area quasi porta al gol al 90′ per il Verona, ma Salcedo non ne approfitta e, come col Venezia, si va ai supplementari

SOTTIL REGALA LA QUALIFICAZIONE AL CAGLIARI

Al terzo dei quattro di recupero Sottil segna il gol partita. Ricevendo da corner, si accentra da destra e piazza un sinistro fulminante che sorprende un non impeccabile Pandur.