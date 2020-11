Pazzesco Verona! Atalanta schiantata a Bergamo 0-2. Impresa firmata Veloso e Zaccagni

Grandissimo, superbo, eccelso Verona a Bergamo. L’Hellas, in grande emergenza per le numerose assenze, perde anche Lovato e Ceccherini. Combatte e si difende nel primo tempo, si affida a Silvestri prima che nella ripresa Veloso trasformi i suoi e li guidi all’impresa. Il portoghese centra una traversa, realizza il rigore conquistato da Zaccagni e illumina il gioco in avanti, prima di servire l’assist a Zaccagni che piazza lo 0-2.

Il Verona si esalta e fa l’Atalanta al Gewiss Stadium con Gasperini che rimane di sale dopo aver vinto ad Anfield road.

FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-3): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Mojica; Ilicic, Zapata, Gomez

A disposizione: Rossi, Sportiello, Sutalo, Lammers, Muriel, Romero, Piccini, Depaoli, Pessina, Ruggeri, Panada, Diallo

All.: Gianpiero Gasperini

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Lovato, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Baràk, Zaccagni; Di Carmine

A disposizione: Berardi, Pandur, Veloso, Salcedo, Favilli, Udogie, Terracciano, Amione, Ilie, Danzi, Colley, Bertini

All.: Ivan Jurić

PRIMO TEMPO, RITMI ALTI E VERONA DI CARATTERE

Il Verona, senza 8 giocatori (7 per infortuni più Lazovic positivo al Coronavirus) parte con Veloso in panchina e cerca subito il pressing. Il portatore di palla dell’Atalanta ha un mastino gialloblù immediatamente addosso. Dawidowicz segue ovunque Papu Gomez, Lovato è su Zapata, Ceccherini su Ilicic. Clienti scomodissimi. Ilic ruba palla dietro, parte un contropiede Barak-Zaccagni e l’Hellas conquista un corner al 10′.

MINUTO 10, APPLAUSO A MARADONA

Al decimo minuto Massa ferma il gioco e tutti applaudono Diego Armando Maradona, per il quale all’inizio si è osservato un minuto di silenzio.

Zaccagni è fermato duramente da Palomino. Il Verona scatta e Gasperini sbuffa cercando contromisure. Al 17′ Lovato rischia fermando Zapata con una lieve trattenuta, Massa lascia correre.

Ilicic sbaglia il gol al 18′. Gomez recupera un pallone con un fallo non fischiato, Zapata mette l’assist per lo sloveno che in corsa calcia alto. La frenesia in campo porta a qualche errore tecnico. Gasperini protesta col quarto uomo e viene ammonito. Freuler al 21′ recupera palla e dal limite calcia in corsa sul fondo. L’Atalanta inizia a farsi vedere in avanti.

LOVATO ESCE PER INFORTUNIO

Non fa più notizia ormai, l’ennesimo infortunio muscolare in casa gialloblù. Una strage. Lovato deve lasciare il campo al 31′. Entra Danzi che si piazza terzo centrale, ruolo mai avuto. Deve vedersela col Papu.

PERICOLO GOMEZ. Papu Gomez al 34′ riesce a liberarsi in area e a calciare. Il tiro, violento, è parato da Silvestri. Il Verona prosegue nel pressing alto, spende molto senza però creare pericoli, e viene da chiedersi che ne sarà della condizione fisica nella ripresa.

Dimarco va in diagonale su Toloi e gli toglie la palla-gol al 38′. Il secondo duro intervento di Ceccherini in uscita su Ilicic è sanzionato col giallo da Massa. L’Atalanta alza i ritmi e l’Hellas soffre.

SECONDO TEMPO, SUBITO DANZI FUORI

Juric si “pente” della scelta di Danzi su Gomez, e lo toglie. In campo ci rientra Veloso che si affianca a Ilic in mezzo. Su Gomez ci va Tameze.

L’intensità di gioco è sempre elevata. La Dea insiste, l’Hellas difende e non riesce a tenere palla. Silvestri respinge un tiro di Gomez al 52′.

TRAVERSA DI VELOSO!

E’ il nono palo in campionato dai gialloblù, quello colpito da Veloso al 53′. Il portoghese riceve palla e calcia col sinistro dopo una finta dai 20 mentri. La sfera si abbassa ma non abbastanza toccando la parte alta della traversa.

MIRACOLI DI SILVESTRI. Al 55′ Silvestri in tuffo respinge un colpo di testa di Zapata, poi salva anche su Hateboer. Al 56′ Tameze ferma Toloi a un passo dal gol.

DI CARMINE SBAGLIA IL GOL

Gara accesissima, l’Hellas reagisce alla pressione atalantina al 58′ quando Di Carmine, da buona posizione, non riesce di testa a girare il giusto la palla che va sul fondo.

Salcedo e Colley prendono il posto di Di Carmine e Ilic. Juric vuole giocarsela, comunque vada.

VELOSO!! VERONA IN VANTAGGIO!

Zaccagni fugge in verticale lanciato da Dimarco verso Gollini, Toloi lo abbatte da dietro, è rigore al 61′. Veloso va sul dischetto e trasforma, l’Hellas passa in vantaggio al Gewiss Stadium.

L’Atalanta accusa il colpo, il Verona è galvanizzato, Dimarco ci prova da fuori, le urla di Juric superano quelle di Gasperini. Zaccagni difende pure. Il Verona ci mette l’anima.

Gasperini mette Lammers e Muriel al posto di Zapata e Ilicic. Poi Gollini deve uscire per un problema al ginocchio ed entra Sportiello.

INFORTUNIO ANCHE A CECCHERINI!

Incredibile e folle, un altro infortunio colpisce l’Hellas con Ceccherini che dà forfait. Entra Favilli, Dimarco si mette dietro con Zaccagni che arretra.

FAVILLI SFIORA IL DUE

Colley con un numero serve Favilli appena dentro l’area. L’attaccante calcia e la palla si alza di 30 centimetri sulla traversa.

Muriel ci prova ma la mira è leggermente alta.

FAVILLI viene fermato da Palomino dopo un contropiede di 40 metri, il Verona gioca alla grande.

ZACCAGNI!! 0 A 2 VERONA!

Veloso illumina Zaccagni che controlla di tacco e parte verso Sportiello. Il tiro, in diagonale è preciso e mortifero e l’Hellas va in paradiso.

COLLEY sfiora il tre in contropiede ma è fermato all’ultimo

Nel recupero Silvestri para su Hateboer, poi è festa, gran festa gialloblù. A Bergamo è impresa vera, l’Hellas piazza il colpaccio, Juric per la prima volta sconfigge il suo maestro Gasperini e guarda il suo Verona stasera sesto, a meno due dalla Juventus, con sei punti in più rispetto alla scorsa stagione.