Pazzini: “Fatal Verona? Per il Milan di oggi è solo folklore”

L'ex attaccante: "Che duello fra Theo e Faraoni, il Verona non farà sconti"

Giampaolo Pazzini , ex di Milan e Verona, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport per parlare della sfida di domani sera al Bentegodi tra le due squadre. Queste alcune delle sue dichiarazioni.

"Per il Milan sarà una partita chiave, decisiva per lo scudetto, il Verona non farà regali perché sta bene e vuole farei record di punti. Credo che verrà fuori un match bello e intenso nel quale gli attaccanti faranno la differenza.