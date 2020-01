Pazzini: “L’Europa? Pensiamo a salvarci. Questo entusiasmo ci riempie di orgoglio”

Giampaolo Pazzini, autore del 3-0 su rigore col Lecce, parla ai microfoni di Sky. “Vedere lo stadio con questo entusiasmo – dice il numero 11 del Verona – ci dà tanta gioia, merito della squadra che sta facendo qualcosa di incredibile. Questo entusiasmo ci riempie di orgoglio, merito del lavoro che è stato fatto dall’inizio. Vogliamo continuare così, questo pubblico si merita una squadra così. Se si può sognare l’Europa? non lo so, pensiamo a salvarci, il campionato di A è difficile, continuiamo così, ad allenarci come stiamo facendo e i risultati arriveranno. La squadra ha fatto una grandissima partita, con 70 minuti ad enorme intensità, abbiamo dominato, e col Lecce non era facile”.