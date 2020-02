Pazzini: “Meritavamo un’impresa del genere”

Giampaolo Pazzini commenta la vittoria contro la Juventus ai microfoni di DAZN subito dopo il triplice fischio finale: “Tutti si meritavano un’impresa del genere. Tutta la squadra merita dei complimenti enormi, 3 partite in 6 giorni non sono facili da giocare. Neanche Juric credeva in una cosa del genere. Ci meritiamo tutti un’annata del genere. Si è creato un bel gruppo, anche chi gioca poco o non ha mai giocato ci aiuta durante la settimana. È una partita difficile da riproporre, sul rigore la palla era abbastanza pesante. Mi godo tutti i momenti che stiamo vivendo, poi vediamo cosa farò“.