Pazzini: “Sono contento, mi sto togliendo soddisfazioni”

Giampaolo Pazzini commenta il gol e la vittoria contro la Spal: “Non ho mai mollato. Ho sempre cercato di alzare il livello della mia preparazione. Oggi sono molto contento. Sono venuto da periodi particolari ed ora mi sto tagliando delle soddisfazioni. Quando si cresce con l’età bisogna concentrarsi su altro quindi si cerca di lavorare con la testa e l’esperienza. Oggi devo ringraziare la squadra, soprattutto Lazovic. Mi dispiace per il secondo gol che avrei dovuto fare. Quello è un gol sbagliato. Come ti curi, come mangi o come ti riposi, quando cresci, diventa molto importante. Tutti i giorni per me sono importanti per mantenermi in forma. Quando ho queste giornate sono soddisfatto perché mi ripagano di tutti gli sforzi che faccio. Con Verona ho un rapporto fantastico. Anche questa cosa mi ha sempre stimolato a fare sempre meglio. Ho sentito tanta fiducia e tanto affetto. Sono contento e spero di migliorare“.