L'ex punta del Verona: "Sta facendo cose straordinarie"

L'ex attaccante gialloblù si è espresso così ai microfoni di DAZN sul momento dell'argentino: "E' in fiducia, si vede, è in uno stato di grazia. E' aiutato dal Verona ma sta facendo assolutamente cose straordinarie, non c'è dubbio".