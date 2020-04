Pazzini: “WhatsApp e battute: così il Verona resta unito in questo momento difficile”

Giampaolo Pazzini ha rilasciato una lunga intervista a “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola.

Queste alcune delle sue dichiarazioni: «Come uomo vivo le preoccupazioni per il futuro, fiducioso di tornare gradualmente alla normalità nel bene collettivo. Come padre e marito cerco di usare questo tempo per condividerlo con la famiglia visto che in una stagione normale sei spesso fuori di casa. E come giocatore si prova a restare in for- ma con un paio d’ore di esercizi quotidiani, anche se il campo è un’altra cosa…».

Il Pazzo parla dei contatti con i compagni di squadra in questo periodo: «È un gruppo molto responsa- bile, ci teniamo compagnia su whatsapp e con le videochia- mate. Una parola di conforto, una battuta… Si fa gruppo anche così».