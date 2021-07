Pedullà su Silvestri: “All’Udinese a prezzo stracciato”

Il giornalista: "Grande affare per il club bianconero"

"Silvestri all'Udinese: operazione da 2,3 milioni più 500 mila euro di bonus. Con l'aria che tira è un grande affare che ha fatto il club friulano, visto che fino a pochi mesi fa si parlava di 6 o 7 milioni per convincere il Verona a cedere. In Friuli sta per sbarcare l'erede di Musso, a condizioni stracciate".