Per Cioffi il giorno della verità. Da Bocchetti a Diego Lopez, i nomi dei possibili sostituti

L'incertezza è dovuta dal fatto che non c'è ancora una scelta definita tra i possibili candidati a prenderne il posto. La soluzione interna di Salvatore Bocchetti ha il problema del patentino per la A del quale il tecnico della Primavera è sprovvisto. Piace Aurelio Andreazzoli che però non gioca con la difesa a tre. Per questo potrebbe prendere corpo l'ipotesi, riportata da Sportitalia, di Diego Lopez, col quale il ds Marroccu ha già lavorato. Non va dimenticato che il Verona ha sotto contratto anche Di Francesco e che Cioffi ha un nutrito staff al seguito.