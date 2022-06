Per favore non toccateci Caprari (almeno lui)

Il fantasista del Verona è l'ennesimo al centro delle voci di mercato

Andrea Spiazzi

Il debutto in Nazionale, arrivato tardi ma comunque arrivato, è stato il giusto premio per Gianluca Caprari dopo lo straordinario campionato nel Verona. Con 12 gol e 7 assist non sono solo i numeri a parlare per lui. Generosità in campo, voglia di riscatto, grande tecnica sono solo alcune delle sue qualità che in gialloblù sono riemerse (le ha sempre avute) grazie anche a una realtà, l'Hellas, che gli ha permesso di esaltarle al meglio, di trovarsi a casa.

In un mercato nel quale il Verona si appresta a cedere molti dei suoi pezzi migliori (Simeone, Barak, Casale, Ilic e anche Tameze?), da questo esodo dovrebbe "salvarsi" lui, Caprari. Io non ci credo finché non arriverà il gong di fine mercato che suonerà il lontanissimo 1 settembre. Davvero sarebbe un peccato grave perdere anche lui. Voci di un Monza pronto a sborsare denari, e figuriamoci se non ci sono altri club...

Al netto della volontà del calciatore, sarebbe bello che qualche punto fermo tra i big della scorsa stagione ci fosse, nei progetti di via Olanda, oltre (per fortuna) a Lazovic e Faraoni. La qualità paga, la qualità serve. E non è per nulla semplice trovarla o rimpiazzarla. Le prime indicazioni danno un Verona con molti prestiti in entrata, anche secchi, vedi Piccoli. Caprari c'è, è del Verona. Almeno lui si può togliere dal mercato?