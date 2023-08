Per Hien duello tra Atalanta e Torino (che insiste)

Sembra un vero e proprio duello quello per Isak Hien tra Atalanta e Torino.

Il club granata, riporta Sky, ha ripreso i contatti con il Verona per il difensore. Juric lo voleva assieme a Ilic già lo scorso gennaio. In difesa balla la posizione di Schuurs. che potrebbe essere ceduto. Per questo il ds Vagnati ha riattivato i canali con l'Hellas, nella speranza di scavalcare l'Atalanta, che dopo la cessione di Demiral punta dritto verso lo svedese.