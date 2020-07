Pessina: “Fino all’ultima partita daremo tutto in campo”

Ai microfoni di Sky parla Matteo Pessina, autore di un bellissimo gol stasera: “Non ci ho pensato più di tanto, ho cercato di difendere la palla e poi era l’unico modo di metterla dentro. Peccato che non sia servito a fare punti, però la prestazione c’è stata e questo ci fa onore e ci fa credere nella squadra che siamo. Li abbiamo pressati alti come ci ha detto il mister ed è arrivato il gol.”

Prosegue poi analizzando la sua stagione in maglia gialloblù: “Una stagione sicuramente positiva. Il mister mi ha spostato spesso in una posizione più avanzata alla linea del centrocampo. Spero di interpretare al meglio il ruolo come lo vuole Juric. Non guardiamo quante partite ci mancano, ora ci spetta uno sprint finale. Fino all’ultima partita daremo tutto in campo”.