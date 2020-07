Pessina: “Juric mi ha fatto crescere, lui e Gasperini grandi allenatori”

Matteo Pessina commenta il gol del pareggio contro l’Atalanta. Queste le parole del centrocampista ai microfoni di Sky Sport: “L’Atalanta ha creduto tanto in me. Un po’ mi dispiace, devo tanto a loro, ma ora sono un giocatore del Verona. Ho fatto di tutto per riuscire a guadagnare punti in questa partita. Sono contento che i miei gol siano stati importanti alla squadra per raggiungere la salvezza e per puntare in alto. Juric e Gasperini sono due grandi allenatori. Juric è stato importante per me. Mi ha fatto crescere tanto a livello tecnico e mi ha saputo aprire la mente”.