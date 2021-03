Pessina non dimentica: “A Verona da avversario, non da nemico”

Il centrocampista: "Per sempre grato a città e società"

In un post su Instagram ci ha tenuto a ricordare l’esperienza in gialloblù.

Matteo Pessina non dimentica la stagione all'Hellas che lo ha definitivamente lanciato tra i prospetti più interessanti del calcio italiano. 35 presenze, 7 gol e un rapporto con la piazza che ancora oggi è consolidato.

“Tornato a Verona come avversario, non come nemico. Sarò sempre grato a questa città e a questa società.”