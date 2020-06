Matteo Pessina ha dovuto saltare la ripresa del campionato per il Verona.

Out, sabato con il Cagliari, per un affaticamento muscolare. Una scelta di prudenza, quella fatta da Ivan Juric, per evitare il rischio di un infortunio.

Con il Napoli, quindi, Pessina potrebbe esserci. In queste ore Juric valuterà la situazione insieme allo staff per po prendere una decisione per la gara di domani al Bentegodi.