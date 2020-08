Pessina, sospiro di sollievo: “Tra un mese sarò in campo”

“Un grande spavento ieri sera, fortunatamente gli esami hanno escluso il peggio e non ci sono danni gravi ai legamenti! Tra un mese potró tornare in campo a fare quello che amo… ringrazio lo staff medico dell’ @hellasveronafc per la sua professionalità e tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me! @cutiromero2 sei un giocatore davvero forte, ma così rischi di compromettere le carriere dei tuoi colleghi, so che non hai fatto apposta, un abbraccio anche a te”.

Questo il messaggio pubblicato su Instagram da Matteo Pessina. Il centrocampista del Verona, quindi, dopo l’intervento subito da Cristian Romero (cui, nel post, si è rivolto) ieri sera, tira un sospiro di sollievo: nessun interessamento dei legamenti del ginocchio sinistro, un mese di stop e dopo la ripresa.