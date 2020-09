Pessina-Verona, le possibilità dell’Hellas

Matteo Pessina di nuovo al Verona? L’Hellas ci crede.

Il giocatore è rientrato all’Atalanta dopo la grande stagione in prestito in gialloblù. Al momento, però, è fermo a causa dell’infortunio alla rotula provocato dal duro intervento compiuto ai danni di Pessina da Cristian Romero nella partita con il Genoa, nell’ultima gara di campionato.

Fino a metà ottobre non sarà disponibile. Il Verona non ha fretta, dialoga con l’Atalanta, che valuta se girare ancora Pessina in prestito. Se questa fosse la decisione del club di Bergamo, l’Hellas sarebbe in vantaggio.

Da vedere, tuttavia, se la società nerazzurra opterà per questa soluzione oppure se deciderà di cedere Pessina a titolo definitivo altrove. Milan e Roma ci pensano.