Piccoli: “Punto alla doppia cifra, la concorrenza non mi spaventa. Cioffi è tosto”

L'attaccante gialloblù: "Lavoro duramente per farmi trovare pronto e bello carico per il campionato"

"Spero possa essere il mio momento . Posso solo lavorare duramente per farmi trovare pronto e bello carico per il campionato. Al Verona ho detto subito sì, già dall'anno scorso volevo venirci ma ci sono state delle complicazioni. Volevo Verona perché è una bella società, pulita, che cerca sempre di migliorare e far crescere i giocatori che arrivano.

Concorrenza con gli altri attaccanti? Guardo me stesso, mi alleno al massimo e mi faccio trovare pronto. Sta a me meritare di giocare e al mister decidere. Il vantaggio è che posso giocare anche a fianco di un centravanti o dietro le punte.

Obbiettivi? Arrivare in doppia cifra. Se allo Spezia ne avevo fatti cinque in campionato qui punto a fare di più, anche grazie all'aiuto dei compagni, che sono molto forti. Qui c'è un bel gruppo, unito, che ha tanta voglia di lavorare. E il mister Cioffi è tosto, mi tiene sotto a sudare e mi carica. Il tecnico giusto per me".