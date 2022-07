Piccoli: “Verona per me è una grande occasione, voglio migliorarmi e fare molti gol”

Roberto Piccoli , nuovo attaccante del Verona arrivato in prestito dall'Atalanta, si presenta alla stampa a Primiero.

"Sono molto contento di essere a Verona, ho trovato un grande gruppo di giovani. Mi ha convinto a venire il progetto della società. L'Hellas è una grande piazza con dei grandissimi tifosi, molto caldi, che spero di poter far gioire. Mi piace giocare come prima punta, attaccando la porta e andando prima possibile alla conclusione.

Mister Cioffi ci ha imposto lavoro e umiltà, che non dev'essere paura nei confronti delle altre squadre. Quest'anno voglio fare molto meglio rispetto agli ultimi anni che ho fatto in serie A. Sono arrivato con un prestito secco ma voglio concentrarmi al massimo su Verona, se faccio bene qui si possono aprire anche grandi possibilità. Poi nel calcio può succedere di tutto.

Mi piace giocare con due trequartisti dietro di me, ma non è un problema giocare anche a due in avanti. Sono nell'Under 21 da un bel po', ed è una cosa prestigiosa. Nazionale maggiore? L'importante è fare bene qua.