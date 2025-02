Pin: “Kean travolgente, per fermarlo serve difendere di squadra”

Il doppio ex di Verona e Fiorentina: "Dietro l'Hellas non deve essere distratto"

Sentito dal "Corriere di Verona", Pin ha spiegato come l'Hellas possa limitare Moise Kean, attaccante dei viola, 19 gol in stagione, al rientro dopo una giornata di squalifica.

Ha detto Pin: "Lo si contiene difendendo di squadra. Di sicuro, non con un duello di un solo giocatore con lui. Si tratta di un centravanti fortissimo per come sa fare gol e anche dal lato dell’intelligenza tattica, qualità che completa la sua dirompenza fisica. Quando ha il pallone, fatichi a toglierglielo”.

Poi: “Il Verona ha delle difficoltà, però in questo momento è salvo, l’obiettivo sarebbe raggiunto, significa che basi e struttura ci sono, anche se il tragitto per coglierlo resta lungo. Il problema maggiore che ha è dietro, i numeri sono molto chiari. Un aspetto che ho notato nella partita del Franchi. Kean fu travolgente, ma la linea difensiva dell’Hellas mostrò grossi limiti. Mi è parsa distratta, priva di attenzione, non ordinata. Questo è il difetto da correggere. Il modo per arginare Kean è essere organizzati. Occorre avere sempre un uomo che sia pronto a raddoppiare su di lui".