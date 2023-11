Pin: “Saponara al centro del Verona, così l’Hellas può svoltare”

A proposito di Riccardo Saponara, Pin osserva: “Sono sorpreso che sia stato schierato con poca frequenza, finora. Alla Fiorentina ha inciso in tutte le competizioni e l’ha fatto anche subentrando a gara in corso. Ha talento, fantasia e anche esperienza. Quando è andato al Verona mi sono detto che sarebbe stata una piazza in cui avrebbe fatto grandi cose. Per adesso, non è quel che è accaduto. Saponara è un giocatore che deve essere messo al centro dell’attenzione, gli va fatto sentire quanto sia importante per la squadra. Forse, in questa prima parte della stagione, non è stato così. Ma c’è tempo: “scaldando” il rapporto tra lui e Baroni sarà l’Hellas ad avere notevole giovamento”.