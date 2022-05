Pioli: “Anche dopo lo svantaggio avevamo fiducia di vincerla”

Il tecnico rossonero: "Bella partita e bella vittoria"

Stefano Pioli commenta a Dazn la vittoria del Milan a Verona. "Tonali? Sono innamorato di tutti i miei giocatori - dice l'allenatore rossonero - oggi è stata un'altra bella partita, un'altra vittoria. Ora abbiamo già la concentrazione giusta per la prossima. Il coraggio ci arriva dalle prestazioni. Oggi non siamo andati in vantaggio pur giocando molto bene, anche dopo lo svantaggio si vedeva che stavamo bene in campo e che avevamo la fiducia di vincere. Con questa attenzione e concentrazione vogliamo affrontare le ultime due gare di campionato. I nostri tifosi sono stati fantastici"