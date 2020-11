Pioli: “Bravo Verona, ma meritavamo di vincere”

Stefano Pioli ha parlato dopo il 2-2 a San Siro tra Milan e Verona.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore rossonero: “Il Verona ci ha fatto palleggiare lunghi, per merito del loro portiere non siamo riusciti a segnare il gol del vantaggio che avremmo anche meritato”.

Prosegue Pioli: “Abbiamo rischiato, con palla in movimento ed in gioco, solo quando Mattia Zaccagni ha saltato Davide Calabria ed è entrato in area. Vogliamo giocare un calcio offensivo, a volte non siamo compatti. Loro hanno tirato in porta 4 volte, ma hanno fatto 2 gol su palla inattiva. Meriti al Verona, che ha fatto una partita molto fisica. Ma noi abbiamo avuto le occasioni per poterla vincere e non ci siamo riusciti”.