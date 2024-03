Pioli: “Col Verona spazio anche a chi ha giocato meno”

Stefano Pioli dopo la vittoria a Praga in Europa League ha parlato anche dei prossimi impegni del Milan.

"Stiamo bene - ha detto l'allenatore rossonero - è un momento positivo, i nostri tre giocatori offensivi hanno qualità. Dobbiamo fare bene domenica in un'altra partita difficile col Verona, prima di recuperare energie nella pausa. In Coppa ora il livello si alzerà ancora di più, noi siamo pronti e vogliamo fare ancora meglio. Sarà importante recuperare energie anche per il campionato, a Verona spazio anche a chi ha giocato un po' meno, ci sarà bisogno di tutti"