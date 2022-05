Pioli: “Contro il Verona i nostri tifosi ci daranno entusiasmo”

L'allenatore rossonero: "Ci aspettiamo un Hellas determinato, dimostriamo chi siamo"

Sappiamo che il Verona potrà crearci difficoltà, ma le difficoltà affrontate ultimamente e non solo ci hanno fatto crescere. È il momento di dimostrare che non siamo solo bravi, ma che possiamo essere migliori.

Facciamo gol spesso nel finale? È il nostro atteggiamento. Noi e il Verona segniamo tanto anche ad inizio partita, sarà importante l'approccio della gara, anche se la partita è lunga; come sempre, cercheremo di cambiare caratteristiche a gara in corso con i cambi.

Il Verona sarà agguerrito come lo è stato il Cagliari. Cercheranno di fare di tutto per batterci. Proveremo a farlo anche noi. Il reparto offensivo del Verona è molto pericoloso, noi dovremmo essere molto bravi a essere molto compatti e lucidi nel difendere, per poi recuperare palla e metterli in difficoltà.