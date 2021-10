Pioli: “Il Verona sta bene, ma noi siamo il Milan”

Il tecnico dei rossoneri: "Attenzione a Barak, Caprari e Simeone. Ripetiamo la partita di Bergamo"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita con il Verona.

Queste le sue dichiarazioni, riportate da www.gazzetta.it: "Ci aspetta una squadra che sta bene, in serie positiva. Noi però abbiamo chiaro in testa cosa abbiamo messo in campo a Bergamo, troveremo un avversario simile all’Atalanta dal punto di vista della qualità, del pressing, dell’aggressività e dell’intensità. E poi siamo il Milan, giochiamo in casa, prenderemo grande energia anche dai nostri tifosi. Certo, dovremo stare attenti a giocatori come Caprari, Barak o Simeone che ho allenato a Firenze”.