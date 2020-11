Pioli: “Milan, con il Verona per dare il massimo”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in vista della partita con il Verona.

Queste, tra le altre, le sue dichiarazioni: “Noi giochiamo sempre, scendiamo sempre in campo per dare soddisfazione ai tifosi. Vogliamo sempre dare il massimo e sono sicuro che domani avremo lo spirito giusto per giocarcela”.

Poi: “Vogliamo e dobbiamo crescere, vogliamo provare a vincere le partite. Anche quando non giochiamo al massimo vogliamo trarre degli insegnamenti per il nostro futuro. Saluto Maurizio Setti, Presidente del Verona, che ho conosciuto di persona a Bologna. Ho saputo che ha preso il CoVid_19: gli faccio auguri di pronta guarigione”