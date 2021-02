Pirlo: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile”

L'allenatore della Juve: "Quando sei in vantaggio queste partite devi cercare di portarle a casa"

Queste alcune dichiarazioni dell'allenatore bianconero, raccolte dal portale "TuttoJuve.com": "Dispiace perchè sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, sporca, l'avevamo interpretata bene, eravamo riusciti anche a passare in vantaggio che era la cosa più difficile, poi non siamo riusciti a tenere il risultato, ci è mancata un po' di aggressività soprattutto in occasione del gol, bisognava accorciarlo prima per impedirgli di crossare facilmente. Sono piccolezze che purtroppo i giovani ancora non capiscono, perchè queste fanno la differenza e ti fanno portare a casa punti".