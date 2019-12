Pjaca al Verona, conferme sulla possibilità del prestito all’Hellas

In panchina a Riyadh nella sfida di Supercoppa italiana tra Juventus e Lazio, Marko Pjaca è tornato da tre settimane circa a piena disposizione di Sarri. L’attaccante sarà ceduto in prestito nell’imminente mercato di gennaio e, come abbiamo riportato ieri, il Verona è una delle pretendenti, assieme a Bologna e Atalanta. Giungono oggi conferme sulla possibilità che il croato possa approdare in gialloblù, operazione in ogni caso non semplice data la folta concorrenza.

Il croato, che i bianconeri acquistarono nel 2016 per 23 milioni dalla Dinamo Zagabria, nasce come ala, ma può spaziare su tutto il fronte d’attacco ricoprendo anche il ruolo di prima o seconda punta.