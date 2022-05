Playoff di B, è il Monza a festeggiare la serie A

3-4 ai supplementari, i brianzoli centrano la promozione

Il Monza va in serie A per la prima volta nella sua storia. Finale ricca di colpi di scena quella di ritorno dei playoff di B all'Arena Garibaldi di Pisa, terminata 3-4 ai supplementari, risultato che premia la squadra allenata da Stroppa dopo la vittoria all'andata per 2-1.